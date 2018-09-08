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Глава Alibaba Джек Ма покинет свой пост — СМИ

06:55, 08.09.2018
Глава Alibaba Джек Ма покинет свой пост — СМИ
Фото: kremlin.ru

Основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма заявил, что в понедельник, 10 сентября, — в день своего 54-летия — он уходит на пенсию.

Ма собирается вернуться к преподавательской деятельности и отмечает, что для компании это не окончание «эры», а напротив — ее начало. Джек Ма, по данным издания, останется в составе совета директоров Alibaba и продолжит следить за ее управлением, сообщает The New York Times.

Напомним, ранее Alibaba Group высказала желание продавать китайские продукты в России с помощью своих онлайн-сервисов.

БизнесРозничная торговля
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