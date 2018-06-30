Alibaba может запустить сервис по продаже продуктов в России

Alibaba Group намерена продавать продукты в России с помощью своих онлайн-сервисов.

Предполагается, что сначала для покупки будут доступны только китайские товары. Однако компания не исключает возможности сотрудничества с российскими поставщиками.

«Планируется, что в ближайшее время в тестовом режиме на Tmall заработает специальный раздел с продуктами, который пока будет включать ассортимент Rural Taobao. Но не исключено, что по аналогии с развитием Tmall в непродуктовой категории будут привлечены и локальные поставщики», — передает слова своего источника РБК.

Ранее сообщалось, что ВТБ может создать совместное предприятие с Alibaba.