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Alibaba может запустить сервис по продаже продуктов в России

09:50, 30.06.2018
Alibaba может запустить сервис по продаже продуктов в России
Фото: commons.wikimedia.org / Rico Shen

Alibaba Group намерена продавать продукты в России с помощью своих онлайн-сервисов.

Предполагается, что сначала для покупки будут доступны только китайские товары. Однако компания не исключает возможности сотрудничества с российскими поставщиками.

«Планируется, что в ближайшее время в тестовом режиме на Tmall заработает специальный раздел с продуктами, который пока будет включать ассортимент Rural Taobao. Но не исключено, что по аналогии с развитием Tmall в непродуктовой категории будут привлечены и локальные поставщики», — передает слова своего источника РБК.

Ранее сообщалось, что ВТБ может создать совместное предприятие с Alibaba.

БизнесРозничная торговля
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