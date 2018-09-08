Минтранс РФ предложит узаконить беспилотные автомобили на улицах Европы

Минтранс РФ намерен инициировать изменения Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, чтобы узаконить появления на дорогах беспилотных автомобилей.

«Мы предлагаем разрешить эксплуатацию полностью автономных автомобилей на дорогах общего пользования,— заявил заместитель главы Минтранса Сергей Аристов.— Следующим шагом будет внесение соответствующих изменений в законодательство РФ», передает «Коммерсантъ».

Напомним, к чемпионату мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 в Казани планируют запустить беспилотное такси. Сейчас оно тестируется в Иннополисе.