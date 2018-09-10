Власти Татарстана потратят на рельсы для Большого Казанского кольца 236 млн рублей

Власти Татарстана потратят 236,2 млн рублей на строительство трамвайных путей в пределах Большого Казанского кольца. Тендер на выполнение этих работ объявило Главное управление содержания дорожно-транспортного комплекса при Минтрансе.

Речь идет об участке от Оренбургского тракта до улицы Мидхата Булатова. Для того, чтобы проложить 2,17 километров трамвайных рельсов, вырубят часть деревьев.

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 17 сентября.

В начале июня заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров сообщил, что в зону строительства участка Большого Казанского кольца попадают частные жилые дома. На их выкуп городом будут выделены денежные средства.

Ранее предполагалось, что пятый маршрут трамвая продлят до улицы Мидхата Булатова, а кольцо создавать не будут из-за сложных и дорогостоящих проектных работ.