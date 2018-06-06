В зону строительства участка Большого Казанского кольца попали жилые дома

В зону строительства дороги в рамках участка Большого Казанского кольца по улицам Мидхата Булатова и Тихорецкой попадают частные жилые дома. Об этом сообщил на публичных слушаниях заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

По его словам, на их выкуп городом будут выделены денежные средства.

Кадыров также рассказал, что проектирование участка Большого Казанского кольца по улицам Мидхата Булатова и Тихорецкой продолжается. Здесь планируется строительство не только автомагистрали, но и трамвайной линии, передает корреспондент «Реального времени».

Работы по созданию транспортных коммуникаций начнутся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что трамвайную ветку до «Салават купере» планируют проложить в рамках Большого Казанского кольца.