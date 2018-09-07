Акции Tesla упали на 10 процентов после ухода двух топ-менеджеров

Акции производителя электромобилей Tesla на открытии торгов 7 сентября рухнули на 10% после ухода двух топ-менеджеров компании.

Отмечается, что падение стало самыми резким с июня 2016 года. Позднее оно сократилось до 5,3%, сообщает Bloomberg.

Сегодня стало известно об отставке главного бухгалтера Tesla Дэйва Мортона, который проработал в компании месяц. В Tesla его уход объяснили быстрым темпом работы и повышенным общественным вниманием. При этом у Мортона не было разногласий с руководством или проблем с финансовой отчетностью.

Также об уходе заявила глава отдела кадров Tesla Габриэль Толедано. Она не назвала причин своего решения.



Ранее акции компании упали после того, как основатель компании Илон Маск в прямом эфире покурил марихуану.