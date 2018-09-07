Альберт Яруллин: «Когда защищаешь собственный пятак, уже не думаешь чем выбивать. Рукой, ногой, чем-то еще„

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин после победного матча над астанинским «Барысом» (4:3) поделился мыслями о «кошачьем» дерби, а так же рецептом, как можно улучшить игру команды.

— Сегодня была очень тяжелая победа. Очень нужная нам после поражения от «Витязя». Играли до конца и выстояли.



— Несмотря на победу, игра команды еще далека от идеала. Что нужно изменить в первую очередь?



— Нужно добавить в реализации. Также есть новые люди в оборонительной линии, в нападении. Им тоже нужно притереться. Поработаем перед выездной серией, втянемся в сезон, должно быть все нормально.



— Сегодня был любопытный момент, когда вы сыграли как футбольный вратарь…



— В такие моменты, когда защищаешь собственный пятак, уже не думаешь чем выбивать. Рукой, ногой, чем-то еще. Главное защитить ворота. Я играл, не нарушая правила. Шайбу крагой не прижимал ко льду. Выкинул ее подальше.



— То есть «Барыс» сегодня был той командой, которая заставляла так играть, доставляла много хлопот?



— Да, очень настырная команда, много быстрых хоккеистов. Было видно, что они играли с большим желанием, — цитирует хоккеиста корреспондент «Реального времени».