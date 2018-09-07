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«Ак Барс» обыграл «Барыс» со счетом 4:3

21:21, 07.09.2018
«Ак Барс» обыграл «Барыс» со счетом 4:3
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл казахстанский «Барыс» из Астаны в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани на «Татнефть Арене» и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. В составе гостей отличились Алихан Асетов, Кевин Даллман, Александр Шарыченков. У «барсов» точными бросками отметились Пол Постма, Андрей Марков, Рафаэль Батыршин и Антон Ландер.

В следующем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова 12 сентября на выезде сыграют с омским «Авангардом».

Напомним, что в предыдущем матче «Ак Барс» уступил «Витязю» со счетом 3:5.

СпортХоккей Татарстан
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