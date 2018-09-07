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Происшествия

Глава «Газпрома» попал в ДТП на Каширском шоссе — СМИ

19:48, 07.09.2018
Глава «Газпрома» попал в ДТП на Каширском шоссе — СМИ
Фото: kremlin.ru

Глава «Газпрома» Алексей Миллер попал в ДТП на Каширском шоссе.

«Был небольшой инцидент по дороге в аэропорт», — рассказал РЕН ТВ пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов.

По его словам, вопрос о самочувствии Миллера после аварии «не стоит».

Напомним, что сегодня Алексей Миллер приезжал Казань с рабочим визитом. Глава «Газпрома» в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова посетил храм Сошествия Святого Духа в Казани и православную гимназию имени св. Гурия.

Происшествия
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