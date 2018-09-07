В Казань с визитом прибыл глава «Газпрома» Алексей Миллер

В Казань с рабочей поездкой прибыл председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.



Предполагается, что ПАО «Газпром» подпишет «дорожную карту» по взаимодействию с промышленным комплексом Татарстана, передает пресс-служба президента РТ.

В международном аэропорту «Казань» главу «Газпрома» встретили президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков и другие. Отмечается, что Минниханов и Миллер запланировали беседу в казанском Кремле.

Напомним, в мае Минниханов и Миллер в ходе ПМЭФ-2018 подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и компанией.