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В Казань с визитом прибыл глава «Газпрома» Алексей Миллер

14:31, 07.09.2018 1
В Казань с визитом прибыл глава «Газпрома» Алексей Миллер
Фото: flickr.com

В Казань с рабочей поездкой прибыл председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Предполагается, что ПАО «Газпром» подпишет «дорожную карту» по взаимодействию с промышленным комплексом Татарстана, передает пресс-служба президента РТ.

В международном аэропорту «Казань» главу «Газпрома» встретили президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков и другие. Отмечается, что Минниханов и Миллер запланировали беседу в казанском Кремле.

Напомним, в мае Минниханов и Миллер в ходе ПМЭФ-2018 подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и компанией.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:55
    1. жоржик. приехал и решит вопрос о переносе магистрального газопровода с территории города Казани от Салават купере;
    2. один нормальный мужик, наконец вздохнёт и наконец будет спать спокойно - прокатило....
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