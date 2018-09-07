Минниханов и Миллер посетили в Казани храм Сошествия Святого Духа

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова посетил храм Сошествия святого духа в Казани и православную гимназию имени св. Гурия, которая работает при храме с 2014 года.



Миллер пообщался с учащимися православной гимназии, а также с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Напомним, что в 2015 году храм возобновил службы и снова стал духовным и культурным центром как для жителей района Суконной слободы, так и для всей Казани.

Ранее сообщалось, что Миллер прибыл в Казань с рабочей поездкой. Предполагается, что ПАО «Газпром» подпишет «дорожную карту» по взаимодействию с промышленным комплексом Татарстана.