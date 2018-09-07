Обсерваторию Энгельгардта в Татарстане включат в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Татарстане начинают работу по подготовке к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО астрономической обсерватории Энгельгардта. Об этом сообщил Государственный Советник Татарстана, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев.

«Астрономическая обсерватория Энгельгардта заслуживает того, чтобы подготовить по ней номинацию. Это будет новое направление, но оно востребовано институтом ЮНЕСКО», — приводит корреспондент «Реального времени» слова Шаймиева.

Отмечается, что обсерваторию готовят к включению в список в рамках нового аэрокосмического и астрономического направления.

«Этим надо воспользоваться и показать всему миру», — добавил Шаймиев.

Напомним, что с 4 по 7 сентября в Татарстане проходит Казанский форум по межкультурному диалогу.