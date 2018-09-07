Через Danske Bank в Эстонии могли отмыть до 150 миллиардов долларов
В подразделении Danske Bank в Эстонии анализируют операции уже на $150 млрд, которые прошли через него с 2007 по 2015 год.
Значительная часть денег поступила от компаний, связанных с Россией и странами бывшего СССР, передают «Ведомости» со ссылкой на экспертов, занимающихся внутренним расследованием возможного отмывания денег.
Эксперты не решили, стоит ли считать все $150 млрд подозрительными средствами. При этом денежный поток от неэстонских организаций говорит о том, что сумма в $8 млрд, которая, предположительно, была отмыта через эстонское подразделение (об этом первой сообщила датская газета Berlingske), может вырасти.
Напомним, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал в прокуратуру Дании уголовный иск против крупнейшего датского банка Danske Bank. По его словам, эстонское подразделение банка было одним из главных каналов отмывания денег, похищенных из российского бюджета.ЭкономикаБанкиПроисшествия
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