Казанский вертолетный завод поставит два «Ансата» в Дагестан

«Казанский вертолетный завод» (КВЗ) поставит два вертолета «Ансат» в Дагестан. Соответствующее соглашение было подписано с компанией «Авиапатруль».



Местом эксплуатации станет Махачкала, говорится в сообщении холдинга «Вертолеты России». В дальнейшем соглашение планируется закрепить контрактом, расширив круг эксплуатантов вертолета.

Отмечается, что на выставке «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике казанское предприятие представило две модификации вертолета «Ансат» — медицинский и в VIP-модификации.

Ранее сообщалось, что «Казанский вертолетный завод» (КВЗ) планирует показать свою продукцию на выставке «Аэрошоу Чайна — 2018», которая пройдет с 6 по 11 ноября в китайском Чжухае и в странах Юго-Восточной Азии. На это КВЗ готов потратить $2,5 млн. Завод ищет подрядчика, который организует демонстрационный тур образцов вертолетов Ми-17А2 и «Ансат». Подробно — в материале «Реального времени».