Кабмин РТ и Россотрудничество подписали план по реализации соглашения о сотрудничестве

В казанском Кремле состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения о взаимодействии между Кабмином Татарстана и Россотрудничеством.



Как сообщает пресс-служба президента РТ, под документом расписались вице-премьер РТ — руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров и руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

В рамках «дорожной карты» планируется проведение мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества в сфере международных гуманитарных, научно-технических, культурных и информационных связей на 2019—2020 гг.

Ранее сообщалось, что Россотрудничество выделило квоту в 490 мест в университетах для абитуриентов с Украины. В прошлом учебном году она составила 474 места.