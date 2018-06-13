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Россотрудничество предоставит абитуриентам с Украины еще больше бюджетных мест

06:52, 13.06.2018
Россотрудничество предоставит абитуриентам с Украины еще больше бюджетных мест
Фото: commons.wikimedia.org / Eintracht4ever

Россотрудничество выделило квоту в 490 мест в университетах для абитуриентов с Украины. В прошлом учебном году она составила 474 места.

Отмечается, что увеличение числа бюджетных мест для иностранцев связано с повышенным спросом на российское образование. По словам пресс-службы ведомства, на сегодняшний день с Украины уже поступило 1378 заявок на обучение, передают «Известия».

Ранее в России разработали проект, согласно которому российских студентов, обучающихся в странах, «проявляющих недружественное отношение» к России, будут возвращать на родину.

ОбществоОбразование
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