Россотрудничество предоставит абитуриентам с Украины еще больше бюджетных мест

Россотрудничество выделило квоту в 490 мест в университетах для абитуриентов с Украины. В прошлом учебном году она составила 474 места.

Отмечается, что увеличение числа бюджетных мест для иностранцев связано с повышенным спросом на российское образование. По словам пресс-службы ведомства, на сегодняшний день с Украины уже поступило 1378 заявок на обучение, передают «Известия».

Ранее в России разработали проект, согласно которому российских студентов, обучающихся в странах, «проявляющих недружественное отношение» к России, будут возвращать на родину.