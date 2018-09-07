Завтра в Казани откроется вторая очередь парка «Весна» на берегу реки Нокса
Завтра, 8 сентября, в Казани откроется вторая очередь городского парка «Весна», расположенного на берегу реки Нокса. Праздник начнется в 11.00.
Площадь парка «Весна» в Советском районе города составляет 9 га. Здесь организованы прогулочные аллеи и йога-зоны, игровые городки и велодорожки, места для пикников и летнего променада, а также отдельная площадка для выгула и тренировки собак, сообщает KZN.RU.
Напомним, что первая очередь парка открылась в сентябре прошлого года.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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