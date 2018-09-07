НДФЛ не будет меняться в ближайшие шесть лет — Силуанов

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что оснований менять ставку налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) как минимум в течение ближайших шести лет нет. При этом он допустил обсуждение этого вопроса в будущем.

«Мы все-таки говорим о том, что привержены принципам стабильности налоговой системы. Мы не преследуем дополнительных фискальных эффектов от повышения ставки», — цитирует ТАСС Силуанова.

По его словам, уровень этого налога — конкурентное преимущество РФ. При этом многие страны стремятся сокращать дифференциацию между уровнями прогрессии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ рассмотрело варианты введения дифференцированной шкалы ставок НДФЛ. Однако эту меру посчитали нецелесообразной.