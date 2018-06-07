Путин: правительство не будет вводить дифференцированные ставки НДФЛ

Правительство России рассмотрело варианты введения дифференцированной шкалы ставок налогов на доходы физических лиц. Однако эту меру посчитали нецелесообразной, заявил на прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Дифференцированная шкала на НДФЛ кажется логичной, т. е. кто больше получает — тот больше платит. Но практика сложнее. Как только он вводится, часть граждан, которая получает более высокие доходы, начинает их скрывать. Т. е. фискальный результат почти нулевой, а шума много, и ухудшение климата налицо. Так что от дифференцированной школы решили отказаться», — заявил президент.

Добавим, что в апреле комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам одобрил законопроект о введении в России прогрессивной шкалы ставки.

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