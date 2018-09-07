В ЖК «Салават купере» заселили два многоэтажных дома

В жилом комплексе «Салават купере» в торжественной обстановке прошло заселение новых жильцов. Они получили ключи от квартир второй очереди в домах 11 и 13 на улице Наиля Юсупова. Новоселами стали участники республиканской программы социальной ипотеки, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, дети-сироты, а также врачи-грантополучатели. В новое жилье заселилось также 18 семей работников ПАО «Казаньоргсинтез».

Во время торжественной церемонии заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев сообщил, что заселение в этом году не последнее. До конца года жильцы въедут в 2 тыс. 584 квартиры восьми домов 8-го квартала жилого комплекса.

Напомним, что Группа компаний ТАИФ ежегодно производит добровольные отчисления на реализацию программы по социальной ипотеке. В 2014—2016 годах на «Казаньоргсинтезе» действовало три жилищных программы. Работник мог использовать три источника финансирования: займ в размере 277 тысяч рублей, который выделяло предприятие, свои средства, а также кредит банка «Аверс». С 2014 по 2016 год предприятию была выдана квота на 1 600 работников. В прошлом году новоселье смогли отметить 675 работников «Казаньоргсинтеза».