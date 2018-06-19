Правительство РФ может выделить 330 млрд рублей на поддержку заводов нефтяных компаний

Правительство РФ обсуждает возможность введения возвратного акциза на нефть с повышающимся коэффициентом для нефтяных заводов, расположенных далеко от экспортных рынков — в Поволжье, на Урале и в Сибири. На эти цели планируется выделить 330 млрд рублей.



Уточняется, что возвратный акциз должен компенсировать заводам отсутствие субсидии при налоговом маневре — повышении НДПИ и снижении экспортных пошлин.

Повышающийся коэффициент заменит таможенную субсидию, компенсировавшую транспортные расходы заводов, расположенных далеко от границ. Для заводов Приволжского округа он может составить 1,1, для Уральского — 1,2, для Сибирского — 1,3. Компенсации могут получить заводы «Роснефти» и «Лукойла», Уфимская группа, «Орскнефтеоргсинтез», ТАИФ-НК, Омский НПЗ «Газпром нефть», Антипинский и Марийский НПЗ, передает РБК со ссылкой на источники.

Ранее правительство РФ предложило перечислять в регионы 85% топливных акцизов.