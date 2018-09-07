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Кипрский акционер «Восточного» подал иск об аресте имущества банка

11:20, 07.09.2018
Кипрский акционер «Восточного» подал иск об аресте имущества банка
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кипрская компания Evison Holdings Ltd., контролирующая 51,62% уставного капитала банка «Восточный» подала иск в Арбитражный суд Амурской области.

Фирма подала иск об обеспечении заявления, следует из картотеки арбитражных дел. Это значит, что фирма пытается или наложить арест на имущество, или приостановить деятельность банка.

Третьим лицом выступает Межрайонная ИФНС России №1 по Амурской области.

Ранее конфликт акционеров «Восточного» привел к кадровым перестановкам в банке.

ЭкономикаБанки
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