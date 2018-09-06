Конфликт акционеров «Восточного» привел к кадровым перестановкам в банке

Борьба за владение контрольным пакетом акций банка «Восточный» между основными акционерами — фондами Baring Vostok и Артемом Аветисяном привела к кадровым перестановкам.

3 сентября Вячеслав Арутюнян был назначен на пост врио главы «Восточного». Он заменил Дмитрия Левина, который возглавлял банк с конца 2017 года. Он, по данным источников «Ъ», представлял интересы фондов Baring Vostok. А Арутюнян, возможно, будет представлять интересы Аветисяна.

Из банка была также уволена зампред правления банка Ирина Аверина, занявшая этот пост в июле 2018 года. Она, как и Дмитрий Левин, ранее работала в банке «Русский стандарт». Кроме того, вскоре могут уволить руководителя службы внутреннего контроля банка Юлию Милованову и других топ-менеджеров.

Проблема возникла из-за конфликта владельцев по вопросу допэмиссии акций на 5 млрд рублей, передает «Коммерсантъ».

Ранее аналитики предположили, что банк «Восточный» вскоре будет поглощен более крупной кредитной организацией.