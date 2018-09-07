Верховный суд РТ скостил срок поджигателю машины офицера Следкома

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Изменил приговор райсуда по делу 35-летнего Кирилла Полуэктова сегодня Верховный суд РТ. Срок наказания казанца за поджог иномарки бывшего замруководителя следственного отдела по Кировскому району Казани, а ныне руководителя Верхнеуслонского отдела Следкома сокращен на целый квартал — до 2 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Напомним, ранее Кировский райсуд Казани наказал Полуэктова 2 годами и 9 месяцами лишения свободы — за поджог машины и уничтожение ее госномера. Защита оспорила это решение.

Сегодня Верховный суд исключил из приговора наказание за уничтожение госномера, уточнила «Реальному времени» пресс-секретарь суда Наталья Лосева.

Напомним, Mazda 3 офицера Следкома была подожжена в нескольких местах в ночь на 12 сентября 2017 года в Кировском районе Казани. О раскрытии этого преступления силовики объявили лишь в апреле 2018-го. Ущерб от поджога был оценен в 211 тыс. рублей. Его мотивом в Следкоме сочли хулиганство.

Полуэктов частично признавал вину еще на стадии следствия.