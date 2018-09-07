В Казани поджигатель машины офицера Следкома оспорил приговор

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Сегодня Верховный суд РТ рассмотрит жалобу защиты на приговор по делу о поджоге и уничтожении госномера иномарки бывшего замруководителя следственного отдела по Кировскому району Казани, а ныне руководителя Верхнеуслонского отдела Следкома.

Виновным в этих преступлениях Кировский райсуд Казани в июне признал 35-летнего Кирилла Полуэктова, приговорив его к 2 годам и 9 месяцам колонии общего режима, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда.

Адвокат осужденного посчитал наказание чрезмерно суровым и подал жалобу на приговор.



Напомним, Mazda 3 офицера Следкома была подожжена в нескольких местах в ночь на 12 сентября 2017 года в Кировском районе Казани. О раскрытии этого преступления силовики объявили лишь в апреле 2018-го. Ущерб от поджога был оценен в 211 тыс. рублей. Его мотивом в Следкоме считают хулиганство. Полуэктов частично признавал вину еще на стадии следствия.

Ранее Генпрокуратура сообщила о направлении суд дела казанского гонщика, который в состоянии опьянения, уходя от погони за рулем авто, пошел на таран полицейской машины — один из сотрудников ДПС погиб.