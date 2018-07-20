Экс-председателя правления и бухгалтера Чистопольского райпо приговорили к 3 годам колонии за хищение на 45 млн рублей

Чистопольский городской суд приговорил бывших председателя правления и главного бухгалтера Чистопольского районного потребительского общества (райпо) к трем годам колонии общего режима. Они признаны виновными по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере».

Установлено, что с 2010 по 2012 годы подсудимые, используя свое служебное положение, подделав постановления и протоколы собраний пайщиков, похитили несколько объектов недвижимости — зданий магазинов, складов, производственных цехов и земельных участков. Ущерб составил более 45 млн рублей.

Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».