У компании «Хадж фонд» не было квот для организации паломничества в Мекку — Самигуллин

Челнинское ООО «Хадж-фонд» лишили аккредитации на организацию паломничества в Мекку в 2018 году. Около 400 человек, купивших путевки, не смогли совершить поездку в Саудовскую Аравию.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин причиной случившегося назвал отсутствие квот у компании «Хадж фонд». По его словам, они продавали то, чего не было. Он пояснил, что это дело должно быть под контролем правоохранительных органов, так как людей ввели в заблуждение.

На будущее он посоветовал следить за аккредитованными компаниями и наличием договора между ними и каким-нибудь ДУМ.

Подробнее о беседе «Реального времени» с муфтием Татарстана — в нашем материале.