Минфин РФ выступил за отмену НДС на золото

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев высказался за отмену НДС на золото. По его мнению, полная отмена налога может вернуть в Россию десятки миллиардов рублей.

«Мы получаем обращения, в том числе от банков, которые говорят, что есть клиенты, которые готовы внести значительные суммы — порядка миллиарда рублей и купить золото <...> Если эта мера позволит нам даже на несколько десятков миллиардов репатриировать капитал, она будет оправданна»,— цитирует Моисеева «РИА Новости».

Он также отметил, что «золото — это не предмет первой необходимости, это не хлеб» и добавил: «есть вещи, которые людям нужны намного больше, но НДС на них никто не отменяет».

Напомним, ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% приведет к ускорению инфляции в РФ выше 4,5%.