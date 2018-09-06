Минэкономразвития РФ заложило сохранение санкций в макропрогноз до 2024 года

Минэкономразвития РФ уточнило макропрогноз до 2024 года. В него заложили возможное сохранение санкций на текущем уровне.

«Если что-то будет меняться, конечно, всегда будем смотреть, но пока причин для какого-то серьезного изменения прогноза мы не видим», — отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По словам министра, возможность наложения новых санкций на Россию не рассматривалась, передает «Интерфакс».

По поводу самого прогноза Орешкин заявил, что повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% приведет к ускорению инфляции в РФ выше 4,5%. При этом, профицит федерального бюджета РФ в 2018 году может составить около 1% ВВП.

Он также отметил «низкий внешний долг» РФ и положительное сальдо текущего счета — более 2% ВВП. Кроме того, по его словам, базовый вариант по дивидендам для естественных монополий сохранился на уровне 50% от прибыли.

Ранее министерство в макропрогнозе ухудшило динамику роста ВВП России в 2018—2019 годах — с 2,1% до 1,9%, а на 2019 год — с 2,2% до 1,4%. Причиной стала та же геополитическая неопределенность и повышение НДС с 18% до 20%.