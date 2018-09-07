FATF разработает стандарты противодействия «отмыванию» денег через криптовалюты

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представит новые стандарты для рынка цифровых валют. Они должны стать препятствием к отмыванию денег через криптовалюты.

Отмечается, что Россия должна будет включить меры в свое законодательство до визита организации в страну, который может состояться уже в марте 2019 года, передает «Коммерсантъ» со слов замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного.

Какие именно меры включат в стандарты, пока неизвестно, однако, по мнению экспертов, они будут частично повторять требования для традиционных финансовых активов, но будут дополнены, учитывая особенности цифровых активов.

Напомним, Центробанк РФ в мае заявил, что не оценивает криптовалюту как средство платежа из-за высоких рисков, но не исключил возможность ее признания в будущем.