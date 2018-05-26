В ЦБ оценили возможность признания криптовалют платежным средством

Центробанк России на сегодняшний день не оценивает криптовалюту как средство платежа из-за высоких рисков. Однако может вернуться к этому вопросу в будущем.

«Но это не значит, что через какое-то время, когда мы поймем, что сама технология, само понимание и реальные бизнес-кейсы доказали свою применимость, что мы не вернемся и не внесем каких-то изменений в этой части», — цитирует первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову «РИА Новости».

Ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о цифровых финансовых активах. Этим проектом они не признаются законным средством платежа на территории России.