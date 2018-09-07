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Путин этой осенью посетит Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан

05:58, 07.09.2018
Путин этой осенью посетит Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в сентябре и октябре 2018 года может посетить с деловыми визитами Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

«В конце сентября президент РФ Владимир Путин совершит визит в Азербайджан. Кроме того, 27-28 сентября глава государства примет участие во встрече лидеров стран СНГ в столице Таджикистана Душанбе. На октябрь запланирован визит Владимира Путина в Узбекистан», — сообщают «Известия» со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

Кроме того, по его словам, Россия в этом году примет трехсторонний саммит с участием президентов РФ, Ирана и Азербайджана.

Напомним, в Германии в августе этого года состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Они обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, иранскую ядерную программу и «Северный поток — 2».

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