Путин этой осенью посетит Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан

Президент РФ Владимир Путин в сентябре и октябре 2018 года может посетить с деловыми визитами Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

«В конце сентября президент РФ Владимир Путин совершит визит в Азербайджан. Кроме того, 27-28 сентября глава государства примет участие во встрече лидеров стран СНГ в столице Таджикистана Душанбе. На октябрь запланирован визит Владимира Путина в Узбекистан», — сообщают «Известия» со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

Кроме того, по его словам, Россия в этом году примет трехсторонний саммит с участием президентов РФ, Ирана и Азербайджана.

Напомним, в Германии в августе этого года состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Они обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, иранскую ядерную программу и «Северный поток — 2».