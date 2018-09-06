Дело гонщика-наркомана, протаранившего авто ДПС, рассмотрит Верховный суд Татарстана

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Сегодня прокуратура РТ утвердила обвинение ранее судимому 31-летнему казанцу Артуру Сатрутдинову. Он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и умышленном повреждении чужого имущества.

По версии следствия, ночью 27 апреля 2018 года Сатрутдинов, находясь в состоянии опьянения, за рулем маминого BMW не подчинился требованию автоинспекторов, пытался уйти от погони, проскакивая перекрестки на красный свет и выезжая на полосу встречного движения.

Инспекторы решили заблокировать движение нарушителю патрульным авто, однако покинуть его не успели. Водитель протаранил машину. Старший инспектор ДПС 42-летний старший лейтенант полиции Юрий Матренин погиб, 29-летний комвзвода ДПС капитан полиции Вячеслав Морозов получил травмы.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, ущерб от повреждений служебного авто был оценен в 390 тысяч рублей.

Дело гонщика рассмотрит Верховный суд Татарстана.