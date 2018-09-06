«Уфимец» Сейдахмет не смог помочь сборной Казахстана одолеть грузин в Лиге Наций

В стартовом матче нового футбольного турнира — Лиги Наций — встретились сборные Казахстана и Грузии. Матч прошел в Астане.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. А под занавес матча грузинам удались две голевые атаки. Сначала Георгий Чекветадзе забил красивый мяч в левый верхний угол — 1:0. А вскоре автоголом «отметился» Сергей Малый.

Еркебулан Сейдахмет из ФК «Уфа» был выпущен на поле лишь на 89-й минуте. За оставшееся время он отметился несколькими передачами на левом фланге атаки. Его одноклубник Джемал Табидзе просидел в запасе.