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Профсоюзы Удмуртии не верят обещаниям правительства создать новое предприятие на базе «Ижметмаша»

16:49, 06.09.2018
Профсоюзы Удмуртии не верят обещаниям правительства создать новое предприятие на базе «Ижметмаша»
Фото: izhmetmash.ru

Председатель удмуртского отделения Российского профсоюза работников промышленности Григорий Черных прокомментировал «Реальному времени» увольнение 700 работников предприятия «Ижметмаш».

Он отметил, что власти республики обещают создать новое предприятие. «Но обещать — не значит...» — закончил Черных.

Председатель «РОСПРОФПРОМ-Удмуртия» считает виновными в ситуации на заводе акционеров «Ижметмаша».

«Владельцами являются банки «Зенит» и «Ак Барс», которыми управляет «Татнефть». Они нашли «лучших менеджеров», при их участии были созданы долги предприятия, и они не предприняли каких-то радикальных мер по спасению завода», — уверен Черных.

Он отметил, что с момента подписания дорожной карты властями республики и руководством «Татнефти» не был выполнен ни один пункт этого соглашения.

Напомним, что в августе «Ижметмаш» сократил 700 работников, что составляло около 90% персонала предприятия. Власти Удмуртии назвали эту ситуацию победой, поскольку завод не закрылся окончательно.

ОбществоПромышленность Удмуртия
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