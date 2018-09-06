Профсоюзы Удмуртии не верят обещаниям правительства создать новое предприятие на базе «Ижметмаша»

Председатель удмуртского отделения Российского профсоюза работников промышленности Григорий Черных прокомментировал «Реальному времени» увольнение 700 работников предприятия «Ижметмаш».

Он отметил, что власти республики обещают создать новое предприятие. «Но обещать — не значит...» — закончил Черных.

Председатель «РОСПРОФПРОМ-Удмуртия» считает виновными в ситуации на заводе акционеров «Ижметмаша».

«Владельцами являются банки «Зенит» и «Ак Барс», которыми управляет «Татнефть». Они нашли «лучших менеджеров», при их участии были созданы долги предприятия, и они не предприняли каких-то радикальных мер по спасению завода», — уверен Черных.

Он отметил, что с момента подписания дорожной карты властями республики и руководством «Татнефти» не был выполнен ни один пункт этого соглашения.

Напомним, что в августе «Ижметмаш» сократил 700 работников, что составляло около 90% персонала предприятия. Власти Удмуртии назвали эту ситуацию победой, поскольку завод не закрылся окончательно.