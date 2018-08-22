В ОЭЗ «Алабуга» открыли четыре новых производства

Сегодня на территории особой экономической зоны «Алабуга» открыли четыре новых завода — СТ Алабуга» (производство спецтранспорта), «СМИТ» (производство предварительно изолированной пенополиуретаном трубной продукции), «Ростонер» (выпуск тонера и картриджей) и «Русский воск» (производство полиэтиленового воска). Все они расположены в индустриальном парке «Синергия».

В торжественном мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, президент и CEO Ford Sollers Адиль Ширинов, генеральный директор ООО «СМИТ» Максим Гуляев, генеральный директор «Ростонер» Иван Ветряк и директор компании «Русский воск» Никита Симонов.

По словам главы РТ, общий объем инвестиций в проекты составил порядка 1 млрд рублей, на предприятиях создано свыше 200 рабочих мест.



Минниханов добавил, что до конца текущего года в ОЭЗ «Алабуга» планируется открыть еще два новых завода, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» одобрил проект компании «Русский Воск» в качестве нового резидента.