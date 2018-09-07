Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении гендиректора «Казанской ярмарки» Льва Семенова

Прокуратура Татарстана направила материалы проверки ОАО «Казанская ярмарка» в УВД Казани. В надзорном ведомстве считают необходимым привлечь к уголовной ответственности гендиректора компании Льва Семенова за участие в картельном сговоре.

«Было решение антимонопольной службы, которой установлен сговор. Он был установлен в этом году — феврале и марте. Основания для уголовного дела — особо крупный размер, от 10 млн рублей. Здесь была выявлена имитация игры между двумя аффилированными организациями», — пояснили «Реальному времени» в прокуратуре.



Напомним, что антимонопольное дело о сговоре при госзакупках на выставки было возбуждено по заявлению Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко». В пресс-релизе центра говорилось, что в закупках со сговором участвовали ОАО «Казанская ярмарка» и ООО «ТКС-Контакт». В сообщении центра указывалось, что, по данным «Контур-фокус», 85,78% «Казанской ярмарки» принадлежит Комитету земельных и имущественных отношений Казани.