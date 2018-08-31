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Промышленность

Контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди «Восточного» подпишут в скором времени

14:39, 31.08.2018 1
Контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди «Восточного» подпишут в скором времени
Фото: kremlin.ru

Госкорпорация «Роскосмос» пообещала подписать договор с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный, однако точных дат названо не было.

«Контракт будет подписан в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе корпорации ТАСС.

Отметим, что уже 21 августа говорилось о начале строительства второй очереди: инфраструктуры для подготовки запусков ракет-носителей «Ангара» и универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур».

Напомним, сам контракт на строительство должны были заключить 8 августа. Позже сроки перенесли на конец месяца.

Промышленность Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:54
    какой контракт по уголовке их должны приследовать за невыплату зарплаты с апреля месяца
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