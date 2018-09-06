Пресс-секретарем Медведева станет замглавы МИА «Россия сегодня»

Новым пресс-секретарем премьер-министра РФ Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.

«На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства «Россия сегодня» Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата, пресс-секретаря премьер-министра», — сказал руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, пишет «РИА Новости».

Нынешний пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что переходит на работу в «Внешэкономбанк».

«В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБом, куда намереваюсь перейти», — отметила она.

По словам Тимаковой, она приняла решение о переходе еще полгода назад.

«Очень благодарна Дмитрию Анатольевичу, что он поддержал, и что после того, как закончилось формирование нового состава правительства, и работа опять началась, мы договорились о том, что я попробую себя в другой сфере», — сказала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что место Тимаковой могли занять директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, председатель совета директоров коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, основной спичрайтер премьера Марина Волкова.