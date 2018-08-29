Медведев ищет себе нового пресс-секретаря — СМИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ищет себе нового пресс-секретаря вместо Натальи Тимаковой.

Предполагается, что ее место могут занять директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, председатель совета директоров коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, основной спичрайтер премьера Марина Волкова, передает «Газета.ру».

Хотя по другой информации источников, на эту вакансию рассматривают кандидатов-мужчин, имеющих опыт работы в digital-сфере. При этом собеседники издания утверждают, что кандидаты уже прошли собеседование с Медведевым.

Напомним, Тимакова уйдет со своего поста в конце лета — начале осени. По словам двух федеральных чиновников, уход Тимаковой связан исключительно с ее желанием сменить сферу деятельности. Ей прочат пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка.