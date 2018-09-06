Рыночную стоимость имущества челнинской СГ «АСКО» оценили в 136,6 млн рублей

Рыночная стоимость имущества ООО «Страховая группа «АСКО» составляет 136,6 млн рублей.

Согласно отчетам оценки, размещенным на сайте Агентства по страхованию вкладов, в имущество АСКО входят 19 объектов недвижимости рыночной стоимостью 128,6 млн рублей. В список входят земельные участки, нежилые помещения в Набережных Челнах, Казани, Стерлитамаке, Альметьевске. Нижнекамске и Заинске. Стоит отметить. что балансовая стоимость объектов составляет 573,9 млн рублей.

Также у страховой группы имеются 25 автомобилей, большинство (20) из которых являются иномарками. Их рыночная стоимость составляет 8 млн рублей, а балансовая — 14,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что балансовая стоимость имущества ООО «Страховая группа «АСКО» составила 2,1 млрд рублей. При этом стоимость фактически находящегося в наличии имущества — 919,9 млн рублей.