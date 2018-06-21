Стоимость имущества челнинской страховой группы «АСКО» оценили в 2,1 млрд рублей

Балансовая стоимость имущества ООО «Страховая группа «АСКО» составила 2,1 млрд рублей. При этом, стоимость фактически находящегося в наличии имущества — 919,9 млн рублей. Соответствующие данные опубликовал конкурсный управляющий страховщика Агентство по страхованию вкладов.

Недостача по имуществу составляет 1,2 млрд рублей. Наибольшая сумма (1,1 млрд рублей) приходится на документально неподтвержденную дебиторскую задолженность юридических и физических лиц. В ходе инвентаризации также обнаружено имущество, неучтенное на счетах бухгалтерского баланса в количестве 77 единиц мебели и офисной техники.



Кроме того, выявлен излишек в виде 389,7 тыс. рублей на счетах в банках, установлена недостача в размере 32,5 млн рублей в связи с отсутствием в распоряжении конкурсного управляющего выписок о движении денежных средств на расчетных счетах, сообщается на сайте единого федерального реестра о банкротстве.



Ранее в Центробанке заявили, что экс-руководство и акционеры челнинской «АСКО» вывели из компании более 900 млн рублей.