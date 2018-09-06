Минэкономики спрогнозировало курс доллара на уровне 64 рублей в следующие три года

В следующие три года курс рубля будет стабилен — на уровне 64 рублей за доллар. Такие данные приводит бюджетная комиссия правительства в основных положениях бюджетной конструкции на 2019—2021 годы.

При этом до 2025 года рост курса доллара ожидается до 67 рублей, передает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз Минэкономики.

Отмечается, что до 2025 года ведомство в базовый вариант прогноза Минэкономики заложило цену на нефть в 2019 году $63,4 за баррель, в 2020 году — $59,7, в 2021 году — $57,9. В консервативном сценарии нефть падает к 2020—2021 годам до $42-43 за баррель.

Ранее председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев заявил, что инвесторы «избалованы» стабильностью рубля.