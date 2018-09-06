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Медведев уволил замглавы аппарата правительства Олега Савельева

12:59, 06.09.2018
Медведев уволил замглавы аппарата правительства Олега Савельева
Фото: goverment.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы аппарата правительства Олега Савельева.

«Освободить Савельева Олега Генриховича от должности заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Савельев был заместителем министра экономического развития и возглавлял министерство России по делам Крыма.

Ранее Медведев освободил Олега Фомичева от должности статс-секретаря — замминистра экономического развития РФ, а Сергея Калугина — от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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