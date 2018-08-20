Медведев освободил от должности замглавы МЭР и замглавы Минкомсвязи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Олега Фомичева от должности статс-секретаря — замминистра экономического развития РФ, а Сергея Калугина — от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом говорится в распоряжениях главы кабмина.



В документах отмечается, что решение принято по просьбе самих чиновников.



Фомичев работал в министерстве с 2008 года, начав свою карьеру в ведомстве с поста помощника министра экономического развития и торговли РФ Эльвиры Набиуллиной.

Он сообщил «Интерфаксу», что переходит на работу в группу «Ренова» Виктора Вексельберга директором по стратегическому развитию.

Калугин проработал в должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с апреля 2017 года. В ведомстве он отвечал за устранение цифрового неравенства.

Ранее сообщалось, что новым замглавы Минкомсвязи стал Олег Иванов.