Наместник Раифского монастыря сообщил, что срубленное дерево не является священным для марийцев

Наместник Раифского Богородицкого монастыря игумен Гавриил (Рожнов), комментируя сруб дерева на берегу озера под стенами обители, заявил, что оно не является для мари священным. Об этом он сообщил «Реальному времени».

По его словам, в конце девяностых режиссер Колегаев, снимавший фильм о монастыре, для разнообразия в кадре попросил повязать на иву несколько ленточек, после этого паломники монастыря периодически тоже повязывали на ветки ленты. Это вызывало неудовольствие прежнего наместника обители архимандрита Всеволода, и он просил местных «эти языческие знаки снимать».

Этим летом пришлось дерево срубить, так как его ствол превратился в труху и грозил обрушиться и покалечить людей. Гавриил отметил, что дерево срубили после разрешения директора Волжско-Камского заповедника Юрия Горшкова.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с новым наместником Раифского Богородицкого мужского монастыря игуменом Гавриилом.