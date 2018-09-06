Уфимский «Толпар» с разгрома начал новый сезон МХЛ
Уфимский «Толпар» провел свой стартовый матч регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/2019. Подопечные Алика Гареева на выезде сыграли с «Тюменским Легионом».
Уфимцы забросили 7 безответных шайб в ворота соперника, 4 очка набрал Алексей Пустозеров:
- 0:1 (00:53) — Алексей Пустозеров (Павел Синявский);
- 0:2 (05:14) — Ярослав Соколов (Эммануил Шафеев);
- 0:3 (06:52) — Ильдар Абдеев (Алексей Пустозеров, Павел Синявский);
- 0:4 (16:23) — Егор Сучков (Тимур Ахияров);
- 0:5 (37:50) — Антон Пачин (Алексей Пустозеров, бол.);
- 0:6 (40:46) — Антон Пачин (Павел Синявский, Алексей Пустозеров);
- 0:7 (44:15) — Эммануил Шафеев.
6 сентября «Тюменский Легион» и «Толпар» проведут повторный поединок.
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