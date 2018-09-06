В результате землетрясения на севере Японии погибли два человека, более ста пострадали

В результате землетрясения на севере Японии погибли два человека. Еще 125 пострадали и 39 пропали без вести. Об этом сообщил Генеральный секретарь правительства страны Есхидэ Суга.

Также землетрясение привело к отключению внешнего питания на АЭС «Томари». Бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС охлаждаются при помощи аварийной системы электроподачи. По словам Суга, утечки радиации не было, передает «Коммерсантъ».

Землетрясение произошло вчера, а сегодня в первом часу ночи в Японии почувствовали новые толчки в 26 км к юго-востоку от города Титосе. Очаг подземных толчков находился на глубине 39 км. Магнитуда землетрясения составила 6,7.

Напомним, также вчера бурно обсуждалось землетрясение на Урале. Недалеко от Уфы зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5. Землетрясение произошло 5 сентября в 01.58 по мск. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. А в Челябинской области из-за землетрясения ввели режим ЧС.