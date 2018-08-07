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Страны Южной Америки могут стать безвизовыми для россиян до конца года

07:48, 07.08.2018
Страны Южной Америки могут стать безвизовыми для россиян до конца года
Фото: pixabay.com

Все страны Южной Америки могут стать доступны россиянам без виз до конца 2018 года. Это станет возможным после подписания договора с Суринамом.

«На сегодняшний день из всех стран Южной Америки — а это 12 государств — россиянам по-прежнему требуется виза только для поездок в Суринам. Однако до конца года это препятствие планируется устранить», — заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

По его словам, подписание документа должно состоятся в в ближайшее время, передают «Известия».

Кроме того, вскоре вступит в силу и подписанное в мае аналогичное соглашение с Коста-Рикой. Таким образом, для россиян станут доступны в безвизовом режиме практически все страны Латинской Америки.

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