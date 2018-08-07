Страны Южной Америки могут стать безвизовыми для россиян до конца года

Все страны Южной Америки могут стать доступны россиянам без виз до конца 2018 года. Это станет возможным после подписания договора с Суринамом.

«На сегодняшний день из всех стран Южной Америки — а это 12 государств — россиянам по-прежнему требуется виза только для поездок в Суринам. Однако до конца года это препятствие планируется устранить», — заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

По его словам, подписание документа должно состоятся в в ближайшее время, передают «Известия».

Кроме того, вскоре вступит в силу и подписанное в мае аналогичное соглашение с Коста-Рикой. Таким образом, для россиян станут доступны в безвизовом режиме практически все страны Латинской Америки.