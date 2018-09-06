Российская певица Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать в Европу

Представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение» певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу.

Куда именно девушка планирует уехать, не сообщается. Соответствующее видеообращение она опубликовала в YouTube. После чего девушка опубликовала в Instagram фото из аэропорта Шереметьево.

Напомним, ранее Самойлова не прошла в финальную стадию песенного конкурса «Евровидение», который проходил в Португалии.

