Российская певица Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать в Европу
Представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение» певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу.
Куда именно девушка планирует уехать, не сообщается. Соответствующее видеообращение она опубликовала в YouTube. После чего девушка опубликовала в Instagram фото из аэропорта Шереметьево.
#юлиясамойлова #juliasamoylova #европа #поехали<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«http://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«http://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 5 Сен 2018 в 7:06 PDT
Напомним, ранее Самойлова не прошла в финальную стадию песенного конкурса «Евровидение», который проходил в Португалии.
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