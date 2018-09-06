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Российская певица Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать в Европу

07:26, 06.09.2018 1
Российская певица Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать в Европу
Фото: скриншот видео youtube.com

Представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение» певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу.

Куда именно девушка планирует уехать, не сообщается. Соответствующее видеообращение она опубликовала в YouTube. После чего девушка опубликовала в Instagram фото из аэропорта Шереметьево.

#юлиясамойлова #juliasamoylova #европа #поехали
Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 5 Сен 2018 в 7:06 PDT

Напомним, ранее Самойлова не прошла в финальную стадию песенного конкурса «Евровидение», который проходил в Португалии.

ОбществоКультура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:45
    Вспоминается убийственная фраза Фурманова из Чапаева: "Александр Македонский тоже был великим полководцем, но табуреток не ломал....". Собралась уезжать? Уезжай, пожалуйста, но зачем кричать на весь мир: "Держите меня, а то точно уеду..."
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